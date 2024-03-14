鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過35.19億美元，CTXC(CTXC)24小時漲幅達10.4%

鉅亨網新聞中心 2024-03-14 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達35.19億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達32.57億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達18.18億美元。

24小時漲幅：CTXC(CTXC)24小時漲幅10.4%；ApeCoin(APE)24小時漲幅8.94%；CKB(CKB)24小時漲幅9.67%。

24小時跌幅：0x協議(ZRX)24小時跌幅28.9%；TKO(TKO)24小時跌幅25.9%；Frontier(FRONT)24小時跌幅23.6%。

近一週漲幅：CTXC(CTXC)近一週漲幅15.8%；金屬幣(MTL)近一週漲幅9.89%；DYDX(DYDX)近一週漲幅8.88%。