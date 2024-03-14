鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過35.19億美元，CTXC(CTXC)24小時漲幅達10.4%
鉅亨網新聞中心 2024-03-14 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格73,476.42美元，24小時漲跌幅-0.17%；以太幣(ETH)現報價格3,987.48美元，24小時漲跌幅-1.87%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達35.19億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達32.57億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達18.18億美元。
24小時漲幅：CTXC(CTXC)24小時漲幅10.4%；ApeCoin(APE)24小時漲幅8.94%；CKB(CKB)24小時漲幅9.67%。
24小時跌幅：0x協議(ZRX)24小時跌幅28.9%；TKO(TKO)24小時跌幅25.9%；Frontier(FRONT)24小時跌幅23.6%。
近一週漲幅：CTXC(CTXC)近一週漲幅15.8%；金屬幣(MTL)近一週漲幅9.89%；DYDX(DYDX)近一週漲幅8.88%。
近一週跌幅：AMP(AMP)近一週跌幅143%；0x協議(ZRX)近一週跌幅112%；FLOKI(FLOKI)近一週跌幅91.6%。
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