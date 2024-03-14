鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過37.71億美元，CTXC(CTXC)24小時漲幅達11.2%

鉅亨網新聞中心 2024-03-14 10:17

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達37.71億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達33.08億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達19.15億美元。

24小時漲幅：CTXC(CTXC)24小時漲幅11.2%；IOTX(IOTX)24小時漲幅10.2%；DREP(DREP)24小時漲幅8.82%。

24小時跌幅：TKO(TKO)24小時跌幅38%；波幣(WAVES)24小時跌幅33.6%；Reserve Rights(RSR)24小時跌幅23.7%。

近一週漲幅：CTXC(CTXC)近一週漲幅15.8%；金屬幣(MTL)近一週漲幅9.89%；DYDX(DYDX)近一週漲幅8.88%。