鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過37.71億美元，CTXC(CTXC)24小時漲幅達11.2%
鉅亨網新聞中心 2024-03-14 10:17
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格72,831.68美元，24小時漲跌幅+1.21%；以太幣(ETH)現報價格3,986.2美元，24小時漲跌幅-0.75%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達37.71億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達33.08億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達19.15億美元。
24小時漲幅：CTXC(CTXC)24小時漲幅11.2%；IOTX(IOTX)24小時漲幅10.2%；DREP(DREP)24小時漲幅8.82%。
24小時跌幅：TKO(TKO)24小時跌幅38%；波幣(WAVES)24小時跌幅33.6%；Reserve Rights(RSR)24小時跌幅23.7%。
近一週漲幅：CTXC(CTXC)近一週漲幅15.8%；金屬幣(MTL)近一週漲幅9.89%；DYDX(DYDX)近一週漲幅8.88%。
近一週跌幅：AMP(AMP)近一週跌幅143%；0x協議(ZRX)近一週跌幅112%；FLOKI(FLOKI)近一週跌幅91.6%。
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