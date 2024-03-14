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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估上修至6.55元，預估目標價為140元

鉅亨網新聞中心 2024-03-14 10:11

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對緯創(3231-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.38元上修至6.55元，其中最高估值8.03元，最低估值5.2元，預估目標價為140元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 8.03(8.03) 10.08 12.11
最低值 5.2(5.2) 7.43 9.31
平均值 6.53(6.5) 8.68 10.71
中位數 6.55(6.38) 7.94 10.71

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 1,037,338,890 1,247,467,000 1,338,303,070
最低值 880,489,000 914,005,000 1,220,784,280
平均值 982,131,930 1,144,511,010 1,279,543,670
中位數 983,039,000 1,182,444,150 1,279,543,670

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 4.08 4.01 3.76 3.1
營業收入
(單位：新台幣千元)		 867,057,007 984,619,156 862,082,848 845,011,844

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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