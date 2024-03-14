中國國務院宣布 推動汽車、家電產品以舊換新

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-14 12:00

中國國務院周三（13 日）宣布，啟動汽車、家電產品以舊換新，推動家裝消費品換新，並指示要適當降低乘用車貸款首付比率，合理確定汽車貸款期限、信貸額度。

據《財聯社》報導，中共總書記習近平 2 月 23 日在中央財經委員會第四次會議上強調，加快產品更新換代是推動高品質發展的重要舉措，既利當前、更利長遠。於是，國家發展改革委會同有關方面研究起草了《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，經國務院常務會議審議通過後，近日由國務院印發。

國務院在《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》中提出五方面 20 項重點任務：

一是實施設備更新行動。推進重點行業設備更新改造，加快建築和市政基礎設施領域設備更新，支持交通運輸設備和老舊農業機械更新，提升教育文旅醫療設備水準。

二是展開消費品以舊換新行動。啟動汽車、家電產品以舊換新，推動家裝消費品換新。

三是展開回收循環利用行動。完善廢舊產品設備回收網絡，支持二手商品流通交易，有序推進再製造和梯次利用，推動資源高水準再生利用。

四是展開標準提升行動。加快完善能耗、排放、技術標準，強化產品技術標準提升，加強資源循環利用標準供給，強化重點領域國內國際標準銜接。

五是強化政策保障。增強財政政策支持力道，完善稅收支持政策，強化金融支持，加強要素保障，強化創新支撐。

在上述強化金融支持方面，國務院表示，要鼓勵銀行機構在依法合規、風險可控前提下，適當降低乘用車貸款首付比重，合理確定汽車貸款期限、信貸額度。

國務院說，深入測算的基礎上，提出到 2027 年重點領域設備投資、更新改造、先進設備推廣、回收循環利用等方面的具體目標：

一是工業、農業、建築、交通、教育、文旅、醫療等領域設備投資規模較 2023 年增長 25% 以上。

二是重點行業主要用能設備能效基本達到節能水準，環保績效達到 A 級水準的產能比率大幅提升。

三是規模以上工業企業數位化研發設計工具普及率、關鍵工序數控化率分別超過 90%、75%。