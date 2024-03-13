鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過50.97億美元，AMP(AMP)24小時漲幅達18.8%

鉅亨網新聞中心 2024-03-13 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達50.97億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達41.77億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達24.66億美元。

24小時漲幅：AMP(AMP)24小時漲幅18.8%；CTXC(CTXC)24小時漲幅8.87%；REEF(REEF)24小時漲幅8.29%。

24小時跌幅：Clover Finance(CLV)24小時跌幅35.8%；波幣(WAVES)24小時跌幅27.9%；JOE(JOE)24小時跌幅24.2%。

近一週漲幅：FIS(FIS)近一週漲幅17.5%；金屬幣(MTL)近一週漲幅13.9%；UNI(UNI)近一週漲幅9.05%。