鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過50.97億美元，AMP(AMP)24小時漲幅達18.8%
鉅亨網新聞中心 2024-03-13 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格73,601.35美元，24小時漲跌幅+2.34%；以太幣(ETH)現報價格4,063.51美元，24小時漲跌幅+1.60%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達50.97億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達41.77億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達24.66億美元。
24小時漲幅：AMP(AMP)24小時漲幅18.8%；CTXC(CTXC)24小時漲幅8.87%；REEF(REEF)24小時漲幅8.29%。
24小時跌幅：Clover Finance(CLV)24小時跌幅35.8%；波幣(WAVES)24小時跌幅27.9%；JOE(JOE)24小時跌幅24.2%。
近一週漲幅：FIS(FIS)近一週漲幅17.5%；金屬幣(MTL)近一週漲幅13.9%；UNI(UNI)近一週漲幅9.05%。
近一週跌幅：AMP(AMP)近一週跌幅151%；Space ID(ID)近一週跌幅108%；FLOKI(FLOKI)近一週跌幅108%。
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