鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過49.64億美元，CELO(CELO)24小時漲幅達9.09%
鉅亨網新聞中心 2024-03-13 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格72,023.8美元，24小時漲跌幅-0.31%；以太幣(ETH)現報價格4,021.14美元，24小時漲跌幅-0.76%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達49.64億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達41.45億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達24.77億美元。
24小時漲幅：CELO(CELO)24小時漲幅9.09%；CTXC(CTXC)24小時漲幅9.41%；Bonk(BONK)24小時漲幅6.27%。
24小時跌幅：AMP(AMP)24小時跌幅74.8%；OOKI(OOKI)24小時跌幅30.2%；ARPA(ARPA)24小時跌幅23.3%。
近一週漲幅：FIS(FIS)近一週漲幅17.5%；金屬幣(MTL)近一週漲幅13.9%；UNI(UNI)近一週漲幅9.05%。
近一週跌幅：AMP(AMP)近一週跌幅151%；Space ID(ID)近一週跌幅108%；FLOKI(FLOKI)近一週跌幅108%。
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