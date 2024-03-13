鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過49.64億美元，CELO(CELO)24小時漲幅達9.09%

鉅亨網新聞中心 2024-03-13 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達49.64億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達41.45億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達24.77億美元。

24小時漲幅：CELO(CELO)24小時漲幅9.09%；CTXC(CTXC)24小時漲幅9.41%；Bonk(BONK)24小時漲幅6.27%。

24小時跌幅：AMP(AMP)24小時跌幅74.8%；OOKI(OOKI)24小時跌幅30.2%；ARPA(ARPA)24小時跌幅23.3%。

近一週漲幅：FIS(FIS)近一週漲幅17.5%；金屬幣(MTL)近一週漲幅13.9%；UNI(UNI)近一週漲幅9.05%。