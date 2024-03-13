盤中速報 - 費城半導體大漲2.09%，報4992.51點
鉅亨網新聞中心 2024-03-13 04:30
截至台北時間13日04:06，費城半導體上漲102.31點（或2.09%），暫報4992.51點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.84%
- 近 1 月：+7.07%
- 近 3 月：+25.31%
- 近 6 月：+37.01%
- 今年以來：+17.12%
焦點個股
費城半導體成分股以輝達(NVDA-US)領漲。輝達(NVDA-US)上漲7.16%；台積電 ADR(TSM-US)上漲3.87%；Wolfspeed Inc(WOLF-US)上漲3.17%；美光(MU-US)上漲3.08%；Monolithic Power System Inc(MPWR-US)上漲2.42%。
部分成分股表現相對疲軟，Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)下跌2.32%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌0.82%；Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)下跌0.52%；博通(AVGO-US)下跌0.1%。
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