盤中速報 - 費城半導體大漲1.2%，報4948.69點
鉅亨網新聞中心 2024-03-12 23:00
截至台北時間12日10:45，費城半導體上漲58.49點（或1.2%），暫報4948.69點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.84%
- 近 1 月：+7.07%
- 近 3 月：+25.31%
- 近 6 月：+37.01%
- 今年以來：+17.12%
焦點個股
費城半導體成分股以輝達(NVDA-US)領漲。輝達(NVDA-US)上漲4.56%；台積電 ADR(TSM-US)上漲4.19%；Wolfspeed Inc(WOLF-US)上漲3.63%；Coherent Corp(COHR-US)上漲2.14%；Monolithic Power System Inc(MPWR-US)上漲1.75%。
部分成分股表現相對疲軟，Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)下跌1.07%；應用材料(AMAT-US)下跌0.42%；ON Semiconductor Corp.(ON-US)下跌0.17%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌0.05%。
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