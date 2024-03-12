盤中速報 - CELO大跌9.34%，報1.563美元
鉅亨網新聞中心 2024-03-12 22:05
CELO(CELO)在過去 24 小時內跌幅超過9.34%，最新價格1.563美元，總成交量達1.78億美元，總市值8.18億美元，目前市值排名第 67 名。
近 1 日最高價：1.815美元，近 1 日最低價：1.492美元，流通供給量：524,760,766。
Celo於2017啟動，2020年4月上線，是一家基於區塊鏈的數字支付公司，是一個充當加密貨幣的全球支付基礎設施的平台，旨在覆蓋移動用戶。目標是讓世界各地的任何人都可以訪問金融活動，這要歸功於與世界上任何電話號碼之間進行付款的可能性。Celo的穩定幣Celo Dollar（cUSD）的付款可以發送到人們的電話號碼，而不是複雜的地址，電話號碼成為其加密貨幣收款地址，操作和使用更方便。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+75.87%
- 近 1 月：+135.17%
- 近 3 月：+213.01%
- 近 6 月：+322.63%
- 今年以來：+118.71%
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