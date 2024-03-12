鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過43.08億美元，CTXC(CTXC)24小時漲幅達12.6%
鉅亨網新聞中心 2024-03-12 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格71,918.73美元，24小時漲跌幅+0.59%；以太幣(ETH)現報價格3,999.68美元，24小時漲跌幅-0.19%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達43.08億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達34.11億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達23.72億美元。
24小時漲幅：CTXC(CTXC)24小時漲幅12.6%；FET(FET)24小時漲幅11.9%；Arkham(ARKM)24小時漲幅11.9%。
24小時跌幅：OOKI(OOKI)24小時跌幅37.9%；REEF(REEF)24小時跌幅48.6%；CELO(CELO)24小時跌幅29%。
近一週漲幅：FTT(FTT)近一週漲幅8.48%；LUNA(LUNA)近一週漲幅4.78%；Terra Classic(LUNC)近一週漲幅4.66%。
近一週跌幅：FLOKI(FLOKI)近一週跌幅160%；Space ID(ID)近一週跌幅121%；0x協議(ZRX)近一週跌幅101%。
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