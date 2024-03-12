鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過51.15億美元，Pixels(PIXEL)24小時漲幅達12.5%
鉅亨網新聞中心 2024-03-12 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格72,250.01美元，24小時漲跌幅+5.50%；以太幣(ETH)現報價格4,051.94美元，24小時漲跌幅+5.61%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達51.15億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達39.9億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達27.91億美元。
24小時漲幅：Pixels(PIXEL)24小時漲幅12.5%；Yield Guild Games(YGG)24小時漲幅5.06%；CTXC(CTXC)24小時漲幅7.2%。
24小時跌幅：CELO(CELO)24小時跌幅44.3%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅31.3%；REEF(REEF)24小時跌幅29.6%。
近一週漲幅：FTT(FTT)近一週漲幅8.48%；LUNA(LUNA)近一週漲幅4.78%；Terra Classic(LUNC)近一週漲幅4.66%。
近一週跌幅：FLOKI(FLOKI)近一週跌幅160%；Space ID(ID)近一週跌幅121%；0x協議(ZRX)近一週跌幅101%。
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