鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過51.15億美元，Pixels(PIXEL)24小時漲幅達12.5%

鉅亨網新聞中心 2024-03-12 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達51.15億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達39.9億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達27.91億美元。

24小時漲幅：Pixels(PIXEL)24小時漲幅12.5%；Yield Guild Games(YGG)24小時漲幅5.06%；CTXC(CTXC)24小時漲幅7.2%。

24小時跌幅：CELO(CELO)24小時跌幅44.3%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅31.3%；REEF(REEF)24小時跌幅29.6%。

近一週漲幅：FTT(FTT)近一週漲幅8.48%；LUNA(LUNA)近一週漲幅4.78%；Terra Classic(LUNC)近一週漲幅4.66%。