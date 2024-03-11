盤中速報 - 費城半導體大跌1.19%，報4898.56點
鉅亨網新聞中心 2024-03-11 22:00
截至台北時間11日09:45，費城半導體下跌59.22點（或1.19%），暫報4898.56點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.57%
- 近 1 月：+8.55%
- 近 3 月：+31.36%
- 近 6 月：+39.03%
- 今年以來：+18.74%
焦點個股
費城半導體成分股以Coherent Corp(COHR-US)領跌。Coherent Corp(COHR-US)下跌3.36%；安可(AMKR-US)下跌3.13%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌2.89%；超微半導體(AMD-US)下跌2.87%；應用材料(AMAT-US)下跌2.74%。
部分成分股表現相對穩健，Wolfspeed Inc(WOLF-US)上漲3.18%；思佳訊通訊技術(SWKS-US)上漲1.39%；Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)上漲0.97%；Qorvo Inc(QRVO-US)上漲0.74%；德州儀器(TXN-US)上漲0.68%。
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