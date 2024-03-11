鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過39.35億美元，CTXC(CTXC)24小時漲幅達11.6%
鉅亨網新聞中心 2024-03-11 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格71,497.54美元，24小時漲跌幅+2.80%；以太幣(ETH)現報價格4,007.06美元，24小時漲跌幅+1.40%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達39.35億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達37.64億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達22.17億美元。
24小時漲幅：CTXC(CTXC)24小時漲幅11.6%；LOKA(LOKA)24小時漲幅11.4%；LeverFi(LEVER)24小時漲幅9.85%。
24小時跌幅：BinaryX(BNX)24小時跌幅54%；DREP(DREP)24小時跌幅35.6%；0x協議(ZRX)24小時跌幅37.8%。
近一週漲幅：Bonk(BONK)近一週漲幅18.1%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週漲幅15.6%；DENT(DENT)近一週漲幅14.4%。
近一週跌幅：Space ID(ID)近一週跌幅106%；FLOKI(FLOKI)近一週跌幅85.9%；GALA(GALA)近一週跌幅77.4%。
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