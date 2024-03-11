鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過39.35億美元，CTXC(CTXC)24小時漲幅達11.6%

鉅亨網新聞中心 2024-03-11 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達39.35億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達37.64億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達22.17億美元。

24小時漲幅：CTXC(CTXC)24小時漲幅11.6%；LOKA(LOKA)24小時漲幅11.4%；LeverFi(LEVER)24小時漲幅9.85%。

24小時跌幅：BinaryX(BNX)24小時跌幅54%；DREP(DREP)24小時跌幅35.6%；0x協議(ZRX)24小時跌幅37.8%。

近一週漲幅：Bonk(BONK)近一週漲幅18.1%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週漲幅15.6%；DENT(DENT)近一週漲幅14.4%。