巴黎奧運會 時間定了！

鉅亨網新聞中心 2024-03-11 11:00

巴黎奧組委上周五（8 日）正式公布，備受矚目的奧運會開幕式，將於 7 月 26 日 19 時 30 分登場，屆時巴黎是夏令時間，與台灣的時差為六小時，這意味著國內觀眾可在 27 日凌晨 1 時 30 分欣賞開幕式。

按照巴黎奧組委的設想，開幕式將在夕陽餘暉之下，沿著塞納河緩緩拉開大幕。運動員乘坐遊船從奧斯特裡茨橋由東向西出發，航行 6 公里至埃菲爾鐵塔對岸的特羅卡德羅廣場，參加在那裡舉行的慶祝儀式。

巴黎奧組委將在沿途安排藝術表演，並有 12 幅畫作展示巴黎以及法國的文化遺產。法國內政部前幾日公布的開幕式方案顯示，共有約 180 艘船隻參與開幕式，其中 94 艘用於搭載運動員。

此外，現場觀眾人數從最早預計的 60 萬縮減了將近一半。屆時將有 10.4 萬名購票觀眾在靠近水面的河岸觀看，另有 22.2 萬名持免費票的觀眾在離水面較遠、位置較高的看台上觀看。

自從巴黎奧組委在 2021 年底正式宣布將在塞納河上舉辦奧運會開幕式以來，這一大膽的設想就一直伴隨著期待與質疑。公眾既期待看到一場前所未有、在開放式區域舉行的奧運開幕式，又不得不擔憂安保、交通等現實問題。

法國內政部表示，安全起見考量，開幕式前後和舉辦過程中，法國政府將關閉以巴黎為中心、半徑 150 公里範圍內的所有機場和領空。