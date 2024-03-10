鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.35億美元，金屬幣(MTL)24小時漲幅達14.7%

鉅亨網新聞中心 2024-03-10 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達17.35億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達15.86億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.53億美元。

24小時漲幅：金屬幣(MTL)24小時漲幅14.7%；CTXC(CTXC)24小時漲幅13.9%；LPT(LPT)24小時漲幅10.7%。

24小時跌幅：GALA(GALA)24小時跌幅59.6%；Yield Guild Games(YGG)24小時跌幅58.8%；Pixels(PIXEL)24小時跌幅41.7%。

近一週漲幅：Memecoin(MEME)近一週漲幅15%；AUDIO(AUDIO)近一週漲幅13.3%；Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅12.4%。