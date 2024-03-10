鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.19億美元，金屬幣(MTL)24小時漲幅達14.1%

鉅亨網新聞中心 2024-03-10 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.19億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達14.11億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.43億美元。

24小時漲幅：金屬幣(MTL)24小時漲幅14.1%；LPT(LPT)24小時漲幅8.37%；FLOKI(FLOKI)24小時漲幅6.57%。

24小時跌幅：Pixels(PIXEL)24小時跌幅47.4%；CTXC(CTXC)24小時跌幅39.6%；Arkham(ARKM)24小時跌幅31.9%。

近一週漲幅：Memecoin(MEME)近一週漲幅15%；AUDIO(AUDIO)近一週漲幅13.3%；Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅12.4%。