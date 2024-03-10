鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.19億美元，金屬幣(MTL)24小時漲幅達14.1%
鉅亨網新聞中心 2024-03-10 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格69,005.82美元，24小時漲跌幅+1.59%；以太幣(ETH)現報價格3,929.2美元，24小時漲跌幅+0.46%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.19億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達14.11億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.43億美元。
24小時漲幅：金屬幣(MTL)24小時漲幅14.1%；LPT(LPT)24小時漲幅8.37%；FLOKI(FLOKI)24小時漲幅6.57%。
24小時跌幅：Pixels(PIXEL)24小時跌幅47.4%；CTXC(CTXC)24小時跌幅39.6%；Arkham(ARKM)24小時跌幅31.9%。
近一週漲幅：Memecoin(MEME)近一週漲幅15%；AUDIO(AUDIO)近一週漲幅13.3%；Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅12.4%。
近一週跌幅：FET(FET)近一週跌幅74.9%；Render Token(RNDR)近一週跌幅65.2%；FLOKI(FLOKI)近一週跌幅61.9%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇