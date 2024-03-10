盤中速報 - AXS大漲18.97%，報12.66美元
鉅亨網新聞中心 2024-03-10 09:35
AXS(AXS)在過去 24 小時內漲幅超過18.97%，最新價格12.66美元，總成交量達1.08億美元，總市值16.71億美元，目前市值排名第 46 名。
近 1 日最高價：13.5美元，近 1 日最低價：10.6美元，流通供給量：132,040,367。
Axies 是一款寵物寵物戰鬥遊戲，每一個 Axie 寵物就是一個 NFT 資產，可以在以太坊鏈上進行交易。玩家用 ETH 購買三隻寵物並以飼養的方式升級，交配可產生新的品種，放它們到競技場戰鬥，獲得遊戲獎勵。能交易不僅是這些 NFT 寵物，還有遊戲資源及獎勵 SLP、遊戲生態的治理代幣 AXS。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+21.71%
- 近 1 月：+68.43%
- 近 3 月：+59.63%
- 近 6 月：+184.80%
- 今年以來：+35.32%
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