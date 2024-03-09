盤中速報 - 費城半導體大跌2.31%，報5046.27點
鉅亨網新聞中心 2024-03-09 01:30
截至台北時間09日01:15，費城半導體下跌119.56點（或2.31%），暫報5046.27點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.29%
- 近 1 月：+17.17%
- 近 3 月：+37.85%
- 近 6 月：+44.21%
- 今年以來：+23.72%
焦點個股
費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領跌。邁威爾科技(MRVL-US)下跌9.14%；博通(AVGO-US)下跌5.87%；Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)下跌4.71%；輝達(NVDA-US)下跌3.95%；艾司摩爾(ASML-US)下跌3.46%。
部分成分股表現相對穩健，Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)上漲1.73%；Coherent Corp(COHR-US)上漲1.15%；Wolfspeed Inc(WOLF-US)上漲0.55%；思佳訊通訊技術(SWKS-US)上漲0.27%；美光(MU-US)上漲0.13%。
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