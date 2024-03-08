鉅亨買幣速報 - First Digital USD(FDUSD)24小時成交量超過35.82億美元，Pixels(PIXEL)24小時漲幅達6.09%

鉅亨網新聞中心 2024-03-08 17:15

亮點幣種：First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達35.82億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達32.56億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達20.11億美元。

24小時漲幅：Pixels(PIXEL)24小時漲幅6.09%；0x協議(ZRX)24小時漲幅5.14%；FET(FET)24小時漲幅4.26%。

24小時跌幅：RUNE(RUNE)24小時跌幅39.4%；桑托斯幣(SANTOS)24小時跌幅29%；FLOKI(FLOKI)24小時跌幅33.5%。