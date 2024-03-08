鉅亨買幣速報 - First Digital USD(FDUSD)24小時成交量超過35.82億美元，Pixels(PIXEL)24小時漲幅達6.09%
鉅亨網新聞中心 2024-03-08 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格67,352.01美元，24小時漲跌幅+0.85%；以太幣(ETH)現報價格3,947.15美元，24小時漲跌幅+3.90%。
亮點幣種：First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達35.82億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達32.56億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達20.11億美元。
24小時漲幅：Pixels(PIXEL)24小時漲幅6.09%；0x協議(ZRX)24小時漲幅5.14%；FET(FET)24小時漲幅4.26%。
24小時跌幅：RUNE(RUNE)24小時跌幅39.4%；桑托斯幣(SANTOS)24小時跌幅29%；FLOKI(FLOKI)24小時跌幅33.5%。
近一週漲幅：卡特西幣(CTSI)近一週漲幅12%；Moonriver(MOVR)近一週漲幅11.4%；Worldcoin(WLD)近一週漲幅9.23%。
近一週跌幅：柴犬幣(SHIB)近一週跌幅84.9%；FTM(FTM)近一週跌幅74.1%；FLOKI(FLOKI)近一週跌幅63.5%。
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