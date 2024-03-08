美參院批准《生物安全法案》 重挫中國生技股 藥明康德、藥明生物暴跌

鉅亨網編譯許家華 2024-03-08 11:41

藥明生物和藥明康德周四 (7 日) 股價均暴跌，係因美國參議院聽證會周三批准《生物安全法案》，可能禁止中國生物技術公司參與聯邦交易，並切斷該公司營收半數以上的市場。

藥明康德 (603259-SHA) 在上海股市下跌 10%，觸及盤中熔斷，在香港股市 (02359-HK)，其股價下跌近 18%；姊妹公司藥明生物 (02269-HK) 股價也下跌超過 20 %，成為恆指最大拖累。

美國參議院國土安全委員會周三批准《生物安全法案》，以杜絕美國公民的個人健康和遺傳資訊遭濫用為由，禁止聯邦單位與中國生技公司簽約。

該法案的消息今年年初首見報，1 月下旬引發藥明康德和藥明生物大幅下挫，目前該公司股價正努力從近 4 年低點回升。

美國衆議院今年 1 月推出相關草案，指控藥明康德，華大基因、其旗下的華大智造（MGI）及美國分公司 CG（Complete Genomics）通過收集遺傳信息，對美國國家安全造成威脅。從事研發和製藥的藥明康德則與中國軍方有關聯。不過，這些指控均遭到否認。

美參議院版本《生物安全法案》在提案聽證會上以 11-1 的票數被通過，下一步，委員會預計會先進行內部的議案整理與修改工作，再將法案送至參議院進行全體議員審議的投票環節 (目前審議時間表尚未公布)，之後還需要送至眾議院， 最後才能得到總統批准。

儘管該法案尚未生效，但其進展仍對該股帶來重大阻力，因為藥明康德和藥明生物大部分營收來自美國。

目前該法案主要阻止聯邦單位與「重點關注」的中國生技公司簽約，也不得與使用其設備的公司簽約， 包括華大基因、華大製造、Complete Genomics、藥明康德及其子公司。

然而，藥明康德和藥明生物是美國公司設備、研發和製造服務的主要供應商，該法案也為美國生物技術產業帶來了潛在的阻力。藥明康德表示，公司與全球 20 家最大的製藥公司合作，若無法與美國聯邦單位簽約，恐嚴重破壞大型製藥商的供應鏈。