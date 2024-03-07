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鉅亨速報

盤後速報 - 長科*(6548)下週(3月14日)除息0.4元，預估參考價33.15元

鉅亨網新聞中心 2024-03-07 17:05

長科*(6548-TW)下週(3月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。

以今日(3月7日)收盤價33.55元計算，預估參考價為33.15元，息值合計為0.4元，股息殖利率1.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

長科*(6548-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為導線架製造。近5日股價下跌0.15%，櫃買市場加權指數上漲2.94%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/14 33.55 0.4 1.19% 0.0
2023/12/21 32.7 0.4 1.22% 0.0
2023/09/21 34.6 0.3977 1.15% 0.0
2023/06/08 43.5 0.81 1.86% 0.0
2022/12/15 31.95 0.7 2.19% 0.0

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