埃及央行放棄匯率干預 埃鎊應聲暴跌 創歷史新低

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-07 15:00

埃及因嚴重外匯短缺和通貨膨脹，央行周三（6 日）宣布採浮動匯率，由市場決定埃鎊價值，埃鎊兌美元匯率應聲暴跌，寫下歷史低點。

為了挽救危在旦夕的經濟，換取國際貨幣基金（IMF）的貸款，埃及央行終於決定放棄匯率干預，周三宣布將允許埃鎊匯率自由浮動，並「暴力升息」600 個基點，把利率調升至 27.25%。

據《CNBC》報導， 埃及央行發布上述聲明後，埃鎊兌美元匯價周三應聲貶至歷史新低。LSEG 的報價顯示， 埃鎊匯率報 1 美元兌 50 埃鎊左右，原本為 30.85 埃鎊。

這是埃鎊首度觸及 50 埃鎊關卡，已經與黑市匯率相當。過去一年來，埃鎊官方匯率一直被控制在 1 美元兌 31 埃鎊附近。

目前埃鎊已經進入「全球五大貨幣崩盤俱樂部」，崩盤的主要原因大致相同：惡性通貨膨脹、債台高築、外匯極度緊缺。

由於外匯短缺，數月以來，遊客和進口商都只能從黑市兌換美元。為了因應外匯危機，埃及政府甚至要求非法移民支付 1,000 美元罰款，才能讓居留身分合法化。

在埃及近 1.1 億人口中，約三分之一人口生活在貧困線以下。在通膨高掛 30% 的情況下，類似扁豆湯和埃及 fuul（煮熟的蠶豆）這些被視為只有埃及窮人才會吃的食物，現在可能已成為許多人買不起的奢侈品。

一位埃及公務員說：「最近豆類價格飛漲，哪怕只吃素也吃不起了，埃及人正在經歷一場惡夢。」

大多數埃及人的口糧——巴拉迪麵包，在幾個月時間裡價格翻倍，達到每條 2 埃鎊以上。