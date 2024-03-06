盤中速報 - 雪崩代幣大跌8.54%，報39.51美元
鉅亨網新聞中心 2024-03-06 22:51
雪崩代幣(AVAX)在過去 24 小時內跌幅超過8.54%，最新價格39.51美元，總成交量達3.77億美元，總市值146.14億美元，目前市值排名第 10 名。
近 1 日最高價：45.18美元，近 1 日最低價：34.83美元，流通供給量：366,640,795。
Avalanche與大部分公鏈不同，由三條平行公鏈所組成：P鏈，負責數據資料和驗證的平台鏈；X鏈，主要資產和交易資產的交易鏈：C鏈，處理智能合約互動的合約鏈。雪崩協議將經典共識協定和中本聰共識協定合併成一個全新的協議，具有高擴展性、高拜占庭容錯、低資源浪費、低成本的特點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.25%
- 近 1 月：+25.44%
- 近 3 月：+63.55%
- 近 6 月：+330.65%
- 今年以來：+2.17%
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