〈陸港盤後〉 市場等待部會首長釋出更多政策細節 A股走低
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-06 16:30
中國 A 股市場三大指數周三（6 日）收盤齊跌，滬指跌 0.26%，在國務院總理李強宣讀政府工作報告後，投資人等待部會首長釋出更多政策細節。
滬指周三收盤跌 0.26% 報 3,039.93 點，深成指跌 0.22% 報 9,395.65 點，創業板指跌 0.06% 報 1,832.58 點；兩市成交額合計人民幣 9,317 億元，「北向資金」淨賣出 14.6 億元。
燃氣、電力、鋼鐵、煤炭、石油等資源股集體拉升，紡織服裝、家居、汽車等類股均上揚，保險、銀行、媒體、釀酒等族群走低。
香港恒生指數周三收盤大漲 1.7%，報 16,438.09 點，恒生科技指數勁揚 2.67%，報 3,412.57 點。
中國國家發改委主任鄭柵潔周三在記者會上表示，今年將經濟成長目標定在 5% 左右，是經過科學論證，符合「十四五」規劃的年度要求，與經濟成長的潛力基本匹配，是奮力一跳能夠實現的目標。
鄭柵潔並表示：「第 1 季有望實現良好開局，當然我們也知道，實現這一目標過程中還面臨不少困難問題，例如，全國統一大市場建設還存在突出問題，部分行業競爭異常激烈，一些企業生產經營面臨困難，部分領域風險隱患也還存在。」
此外，鄭柵潔指出，今年有推動大規模設備更新、消費品以舊換新、發行使用超長期特別國債等增量政策。
央行總裁潘功勝在記者會上表示，目前法定存款準備金率平均為 7%，後續仍有降準空間，將綜合運用多種貨幣政策工具，增強逆周期調節力道，保持流動性合理充裕。
Lombard Odier 資深宏觀策略師 Homin Lee 表示，「就全國人大會議的影響而言，我們認為，投資人對李強在政府工作報告中提出的財政和信用措施綱要有點失望」。短期內股市將面臨外資持續平倉與「國家隊」拉抬股市的拉鋸。
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