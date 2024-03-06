〈陸港盤後〉 市場等待部會首長釋出更多政策細節 A股走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-06 16:30

中國 A 股市場三大指數周三（6 日）收盤齊跌，滬指跌 0.26%，在國務院總理李強宣讀政府工作報告後，投資人等待部會首長釋出更多政策細節。

滬指周三收盤跌 0.26% 報 3,039.93 點，深成指跌 0.22% 報 9,395.65 點，創業板指跌 0.06% 報 1,832.58 點；兩市成交額合計人民幣 9,317 億元，「北向資金」淨賣出 14.6 億元。

燃氣、電力、鋼鐵、煤炭、石油等資源股集體拉升，紡織服裝、家居、汽車等類股均上揚，保險、銀行、媒體、釀酒等族群走低。

香港恒生指數周三收盤大漲 1.7%，報 16,438.09 點，恒生科技指數勁揚 2.67%，報 3,412.57 點。

中國國家發改委主任鄭柵潔周三在記者會上表示，今年將經濟成長目標定在 5% 左右，是經過科學論證，符合「十四五」規劃的年度要求，與經濟成長的潛力基本匹配，是奮力一跳能夠實現的目標。

鄭柵潔並表示：「第 1 季有望實現良好開局，當然我們也知道，實現這一目標過程中還面臨不少困難問題，例如，全國統一大市場建設還存在突出問題，部分行業競爭異常激烈，一些企業生產經營面臨困難，部分領域風險隱患也還存在。」

此外，鄭柵潔指出，今年有推動大規模設備更新、消費品以舊換新、發行使用超長期特別國債等增量政策。