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鉅亨速報

盤中速報 - 廣華-KY(1338)急拉4.56%報39.0元，成交233張

鉅亨網新聞中心 2024-03-06 12:40

廣華-KY(1338-TW)近5分K漲速4.56%，06日12:40報39.0元，成交233張，今日漲幅為4.42％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

廣華-KY(1338-TW)近5日股價下跌2.73%，所屬產業為汽車工業，相關汽車工業上漲0.4%。集中市場加權指數上漲2.82%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-23 張
  • 外資買賣超：-49 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+26 張
  • 融資增減：-207 張
  • 融券增減：-19 張

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