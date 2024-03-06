盤中速報 - 廣華-KY(1338)急拉4.56%報39.0元，成交233張
鉅亨網新聞中心 2024-03-06 12:40
廣華-KY(1338-TW)近5分K漲速4.56%，06日12:40報39.0元，成交233張，今日漲幅為4.42％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
廣華-KY(1338-TW)近5日股價下跌2.73%，所屬產業為汽車工業，相關汽車工業上漲0.4%。集中市場加權指數上漲2.82%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-23 張
- 外資買賣超：-49 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+26 張
- 融資增減：-207 張
- 融券增減：-19 張
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