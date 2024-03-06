鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過85.8億美元，柴犬幣(SHIB)24小時漲幅達26.1%
鉅亨網新聞中心 2024-03-06 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,461.09美元，24小時漲跌幅-6.82%；以太幣(ETH)現報價格3,542.62美元，24小時漲跌幅-2.38%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達85.8億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達50.64億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達48.7億美元。
24小時漲幅：柴犬幣(SHIB)24小時漲幅26.1%；Memecoin(MEME)24小時漲幅29.8%；FLOKI(FLOKI)24小時漲幅30.2%。
24小時跌幅：LUNA(LUNA)24小時跌幅35.3%；SUN(SUN)24小時跌幅27.7%；Starknet Token(STRK)24小時跌幅29.3%。
近一週漲幅：Sei(SEI)近一週漲幅9.11%；COTI(COTI)近一週漲幅9.05%；RUNE(RUNE)近一週漲幅8.8%。
近一週跌幅：柴犬幣(SHIB)近一週跌幅227%；FLOKI(FLOKI)近一週跌幅158%；Bonk(BONK)近一週跌幅95.6%。
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