鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過60.6億美元，FLOKI(FLOKI)24小時漲幅達15.3%
鉅亨網新聞中心 2024-03-05 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格66,615.05美元，24小時漲跌幅+2.38%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達60.6億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達41.99億美元；柴犬幣(SHIB)24小時成交量達36.42億美元。
24小時漲幅：FLOKI(FLOKI)24小時漲幅15.3%；Memecoin(MEME)24小時漲幅12.6%；SLP(SLP)24小時漲幅9.99%。
24小時跌幅：柴犬幣(SHIB)24小時跌幅47.7%；THETA(THETA)24小時跌幅34.7%；Ethereum Name Service(ENS)24小時跌幅31.7%。
近一週漲幅：API3(API3)近一週漲幅12.5%；Xai(XAI)近一週漲幅12.2%；COTI(COTI)近一週漲幅11.6%。
近一週跌幅：柴犬幣(SHIB)近一週跌幅252%；FLOKI(FLOKI)近一週跌幅185%；Bonk(BONK)近一週跌幅153%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇