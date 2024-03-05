鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過60.6億美元，FLOKI(FLOKI)24小時漲幅達15.3%

鉅亨網新聞中心 2024-03-05 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達60.6億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達41.99億美元；柴犬幣(SHIB)24小時成交量達36.42億美元。

24小時漲幅：FLOKI(FLOKI)24小時漲幅15.3%；Memecoin(MEME)24小時漲幅12.6%；SLP(SLP)24小時漲幅9.99%。

24小時跌幅：柴犬幣(SHIB)24小時跌幅47.7%；THETA(THETA)24小時跌幅34.7%；Ethereum Name Service(ENS)24小時跌幅31.7%。