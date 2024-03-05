一文掌握！李強政府工作報告六大看點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-05 16:50

中國十四屆全國人大二次會議周二（5 日）揭幕，國務院總理李強首度提出政府工作報告，稱去年圓滿達成全年經濟社會發展主要目標，並把今年全年國內生產毛額（GDP）成長目標定在 5% 左右。

以下是《21 世紀經濟報導》列出的政府工作報告六大看點：

1.GDP 成長目標 5% 左右

經濟成長目標是綜合性指標，是各界最為關注的數據。2019 年的經濟成長目標是 6%—6.5%；由於疫情帶來巨大不確定性，政府在 2020 年未提出 GDP 成長目標；2021 年的經濟增速目標是 6% 以上，2022 年的經濟增速目標為 5.5% 左右，但全年經濟成長與年初預期目標出現較大差距；2023 年經濟增速目標為 5% 左右，最終全年經濟成長為 5.2%。

李強把今年 GDP 成長目標定在 5% 左右，原因包括以下幾點：

第一，5% 的目標增速與近年目標保持連續性。

第二，5% 的目標增速和當前潛在增長水準相符，具備實現的可能性。

第三，目標增速的設置要考量中長期規劃。按照政府規劃的中長期目標，2035 年要達到中等發達國家水準。據研究機構測算，這意味著 2020 年 - 2035 年年均增速為 4.73%，「十四五」期間增速要力爭實現 5% 左右的增速。

不可否認，考慮到基期變化，今年中國政府要實現 5% 左右的成長目標，難度比去年大。

2. 今後連續幾年發行超長期特別國債 今年先發 1 兆

今年初《21 世紀經濟報導》曾報導，地方正計劃儲備超長期特別國債項目，支持方向為糧食安全、能源安全、供應鏈安全、新型城鎮化、鄉村振興等領域。李強在政府工作報告中提及的超長期特別國債，可能會投入上述領域，後續投資人需關注超長期特別國債的發行方式及發行時間 。

3. 赤字率按 3% 安排

今年赤字率擬按 3% 安排，較去年回落 0.8 個百分點；赤字規模為 4.06 兆元，較去年降 0.82 兆元。

考量今年政府將發行 1 兆元超長期特別國債等因素，今年政府債對經濟成長的支持力道會比去年強。2024 年政府工作報告顯示，預估今年財政收入持續恢復增長，加上調入資金等，一般公共預算支出規模達 28.5 兆元，比上年增加 1.1 兆元。

值得注意的是，4.06 兆元的赤字規模，以及 3% 的赤字率，隱含今年名義 GDP 成長率要達到 7.3% 左右。

4. 專項債額度增加 1,000 億

李強指出，擬安排地方政府專項債券 3.9 兆元，較去年增加 1,000 億元。

一方面，政府要實現 5% 的經濟成長，仍需專項債發力，前期開工的專項債項目，仍需要資金支持，這就要求專項債維持一定規模。

另一方面，當前地方政府債務率已落入警戒區間，這代表地方必須放慢擴張步伐，尤其是專項債。

5. 調整房地產政策

李強表示，要調整房地產政策，對不同所有制建商合理融資需求，要一視同仁給予支持，促進房地產市場平穩健康發展。

市場預料，今年政府仍會提出支持房地產的政策，比如，今年初監管機關已推動建立城市房地產融資協調機制，向符合條件的房地產項目給予資金支持。

6. 城鎮新增就業 1,200 萬人以上

在城鎮新增就業指標方面，政府在 2004 年首次提出要「新增城鎮就業 900 萬人」，此後該目標從未缺席，2017-2019 年新增城鎮就業目標是 1,100 萬人以上，2020 年為 900 萬人以上，2021 年 - 2022 年恢復至 1,100 萬人以上，2023 年上調至 1,200 萬人左右，今年新增就業目標為 1,200 萬人以上。