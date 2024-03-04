盤中速報 - 費城半導體大漲1.25%，報4991.35點
鉅亨網新聞中心 2024-03-04 23:00
截至台北時間04日10:45，費城半導體上漲61.77點（或1.25%），暫報4991.35點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.82%
- 近 1 月：+13.67%
- 近 3 月：+31.87%
- 近 6 月：+33.85%
- 今年以來：+18.06%
焦點個股
費城半導體成分股以台積電 ADR(TSM-US)領漲。台積電 ADR(TSM-US)上漲5.41%；輝達(NVDA-US)上漲3.45%；超微半導體(AMD-US)上漲3.44%；Coherent Corp(COHR-US)上漲2.22%；高通(QCOM-US)上漲1.59%。
部分成分股表現相對疲軟，Wolfspeed Inc(WOLF-US)下跌4.08%；Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)下跌3.49%；思佳訊通訊技術(SWKS-US)下跌0.96%；GlobalFoundries Inc(GFS-US)下跌0.54%；亞德諾公司(ADI-US)下跌0.2%。
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