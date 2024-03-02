〈能源盤後〉中東緊張局勢加劇 油價漲逾2%

鉅亨網編譯許家華 2024-03-02 06:44

國際油價周五 (1 日) 上漲，本周收高，此前一天，據稱以色列軍隊發動襲擊，造成 100 多名在加薩等待援助的巴勒斯坦人死亡，加劇中東地區的緊張局勢。

OPEC 自願減產的協議將於 3 月到期，交易者也關注 OPEC 是否延長該協議的消息。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.71 美元或 2.2%，收每桶 79.97 美元，本周上漲近 4.6%。根據道瓊市場數據，近月 WTI 原油期貨 2 月收高 3.2%。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 1.64 美元或 2%，報每桶 83.55 美元，本周上漲 3.4% 。

4 月交割的汽油期貨價格上漲 1.3%，收每加侖 2.61 美元，本周上漲 4.2%。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 2.1%，收每加侖 2.70 美元，本周上漲 2.4%。

4 月交割的天然氣價格下跌 1.3%，收每百萬 Btu 1.84 美元，但本周上漲 8%。該期貨 2 月收低 11% 以上。

市場推動力

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，進入 2024 年後，地緣政治緊張局勢對市場的影響越來越大。

《華爾街日報》報導，加薩衛生官員表示，以色列軍隊周四在援助車隊附近開槍，造成數十名巴勒斯坦平民死亡，令以色列和哈馬斯之間的停火協議談判複雜化。

美拜登總統周一曾表示已看到雙方達成停火協議的前景，但如今該談判恐將複雜化。

投資者也在等待 OPEC + 延長自願減產措施的決定。

德國商銀大宗商品策略師 Carsten Fritsch 表示，若 OPEC + 堅持自願減產到年底將是一個強烈信號，因此應被視為對價格有利，因為石油市場將持續緊張至年底。若 OPEC + 僅延長減產至第二季，市場已將此預期定價，因此不應大幅影響價格。

《路透社》本周稍早報導指出，OPEC + 目前考慮將自願減產期限延至第二季，但一些官員稱可能延至年底。當前自願減產協議 (每日減產 220 萬桶) 預計將於 3 月的第一周宣布延期。

Velandera Energy Partners 常董 Manish Raj 表示，石油市場非常平衡，價格在 70 美元高位有良好支撐力，如果 OPEC 確定延續減產，且一旦美國聯準會 (Fed) 明確透露降息時間，油價將有望升至 80 美元。

他表示，70 多美元的高油價「對美國生產商來說非常有吸引力，因此所有鑽井平台都卯足全力運作，這對 OPEC 產生微妙影響，OPEC 看到自己省下來的大餅被美國頁岩油商吃了，令其相當惱火。」

貝克休斯公司 (Baker Hughes) 周五報告指出，美國活躍石油鑽探數量本周增加 3 座，達到 506 座，且為連續第二週增加，這意味著石油產量即將增加。

「隨著美國頁岩油商增產，OPEC 陷入更深的困境，但 OPEC 沒其他選擇，只能擴大減產，為美國頁岩油騰出更多空間。」Raj 說。