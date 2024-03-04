鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過30.08億美元，Arweave(AR)24小時漲幅達8.72%

鉅亨網新聞中心 2024-03-04 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達30.08億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達18.4億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達15.32億美元。

24小時漲幅：Arweave(AR)24小時漲幅8.72%；Measurable Data Token(MDT)24小時漲幅8.94%；FET(FET)24小時漲幅3.71%。

24小時跌幅：Bonk(BONK)24小時跌幅51%；量子鏈幣(QTUM)24小時跌幅41.6%；Memecoin(MEME)24小時跌幅35%。