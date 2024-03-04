比特幣衝破64,000美元 漲勢才剛過半！

鉅亨網新聞中心 2024-03-04 11:02

比特幣連續第二天走高，周一（4 日）盤中衝破 64,000 美元關卡，且最近研究機構 Matrixport 在報告中指出，比特幣「減半」從來不是周期頂峰，比特幣反彈可能才剛過半。

據《彭博》報導，比特幣周一盤中一度漲至 64,279 美元，為 2021 年 11 月以來首度漲破 64,000 美元大關。

另據《BlockBeats》報導，Matrixport 分析師 Markus Thielen 在上周五（1 日）表示，年底前比特幣可能會飆到 125,000 美元，牛市可能會持續到明年 2 月至 9 月。

Thielen 進一步指出：「去年 7 月我們看到的一個指標是，當比特幣在一年內創下一年新高時，會有 300% 的反彈，這個數據也可以推出 125,000 美元。去年我們判斷的很準，今年可能會保守一些，比特幣可能會在年底前或明年漲到 125,000 美元。」

Matrixport 曾在 2 月 24 日發布報告，稱考量 ETF 買盤、比特幣 4 月「減半」、降息預期、美國大選等事件對加密市場的影響，預估比特幣有望在 3 月漲至 63,000 美元美元。如今比特幣已經突破這個價位。

不只 Matrixport 看多，據《CoinDesk》報導，一些交易員表示，樂觀情緒與機構購買需求，正帶動比特幣在 3 月漲破 69,000 美元的歷史高點。