鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過27億美元，Arweave(AR)24小時漲幅達9.3%
鉅亨網新聞中心 2024-03-02 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格61,954.71美元，24小時漲跌幅-0.26%；以太幣(ETH)現報價格3,418.37美元，24小時漲跌幅-0.08%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達27億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達18.21億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.89億美元。
24小時漲幅：Arweave(AR)24小時漲幅9.3%；MANTRA(OM)24小時漲幅5.44%；CyberConnect(CYBER)24小時漲幅6.25%。
24小時跌幅：FLOKI(FLOKI)24小時跌幅98.5%；柴犬幣(SHIB)24小時跌幅65.6%；Memecoin(MEME)24小時跌幅38.6%。
近一週漲幅：Starknet Token(STRK)近一週漲幅4.01%；Xai(XAI)近一週漲幅3.97%；幻彩幣(CHR)近一週漲幅3.65%。
近一週跌幅：FLOKI(FLOKI)近一週跌幅148%；Bonk(BONK)近一週跌幅111%；Arweave(AR)近一週跌幅99.3%。
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