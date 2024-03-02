鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過27億美元，Arweave(AR)24小時漲幅達9.3%

鉅亨網新聞中心 2024-03-02 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達27億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達18.21億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.89億美元。

24小時漲幅：Arweave(AR)24小時漲幅9.3%；MANTRA(OM)24小時漲幅5.44%；CyberConnect(CYBER)24小時漲幅6.25%。

近一週漲幅：Starknet Token(STRK)近一週漲幅4.01%；Xai(XAI)近一週漲幅3.97%；幻彩幣(CHR)近一週漲幅3.65%。