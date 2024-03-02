鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過29.16億美元，RAY(RAY)24小時漲幅達11.9%
鉅亨網新聞中心 2024-03-02 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,020.7美元，24小時漲跌幅+1.73%；以太幣(ETH)現報價格3,432.35美元，24小時漲跌幅+2.12%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達29.16億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達18.89億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.8億美元。
24小時漲幅：RAY(RAY)24小時漲幅11.9%；WAXP(WAXP)24小時漲幅7.18%；JITO(JTO)24小時漲幅4.82%。
24小時跌幅：FLOKI(FLOKI)24小時跌幅68.9%；柴犬幣(SHIB)24小時跌幅58.4%；Memecoin(MEME)24小時跌幅22.4%。
近一週漲幅：Starknet Token(STRK)近一週漲幅4.01%；Xai(XAI)近一週漲幅3.97%；幻彩幣(CHR)近一週漲幅3.65%。
近一週跌幅：FLOKI(FLOKI)近一週跌幅148%；Bonk(BONK)近一週跌幅111%；Arweave(AR)近一週跌幅99.3%。
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