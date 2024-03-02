鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過29.16億美元，RAY(RAY)24小時漲幅達11.9%

鉅亨網新聞中心 2024-03-02 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達29.16億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達18.89億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.8億美元。

24小時漲幅：RAY(RAY)24小時漲幅11.9%；WAXP(WAXP)24小時漲幅7.18%；JITO(JTO)24小時漲幅4.82%。

近一週漲幅：Starknet Token(STRK)近一週漲幅4.01%；Xai(XAI)近一週漲幅3.97%；幻彩幣(CHR)近一週漲幅3.65%。