鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過39.9億美元，Arweave(AR)24小時漲幅達10.3%

鉅亨網新聞中心 2024-03-01 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達39.9億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達23.24億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達21.69億美元。

24小時漲幅：Arweave(AR)24小時漲幅10.3%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅7.16%；COMP(COMP)24小時漲幅9.57%。

24小時跌幅：FET(FET)24小時跌幅19.7%；CyberConnect(CYBER)24小時跌幅20.9%；CELO(CELO)24小時跌幅15.5%。

近一週漲幅：Xai(XAI)近一週漲幅11.8%；Worldcoin(WLD)近一週漲幅10.2%；Starknet Token(STRK)近一週漲幅8.72%。