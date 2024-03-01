鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過47.03億美元，賈斯米幣(JASMY)24小時漲幅達8.51%

鉅亨網新聞中心 2024-03-01 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達47.03億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達27.3億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達24.31億美元。

24小時漲幅：賈斯米幣(JASMY)24小時漲幅8.51%；CKB(CKB)24小時漲幅11.8%；Render Token(RNDR)24小時漲幅8.75%。

24小時跌幅：Yield Guild Games(YGG)24小時跌幅20.4%；FET(FET)24小時跌幅19.7%；CELO(CELO)24小時跌幅19.3%。

近一週漲幅：Xai(XAI)近一週漲幅11.8%；Worldcoin(WLD)近一週漲幅10.2%；Starknet Token(STRK)近一週漲幅8.72%。