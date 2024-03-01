鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過47.03億美元，賈斯米幣(JASMY)24小時漲幅達8.51%
鉅亨網新聞中心 2024-03-01 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格60,934.58美元，24小時漲跌幅-0.58%；以太幣(ETH)現報價格3,357.58美元，24小時漲跌幅-1.51%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達47.03億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達27.3億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達24.31億美元。
24小時漲幅：賈斯米幣(JASMY)24小時漲幅8.51%；CKB(CKB)24小時漲幅11.8%；Render Token(RNDR)24小時漲幅8.75%。
24小時跌幅：Yield Guild Games(YGG)24小時跌幅20.4%；FET(FET)24小時跌幅19.7%；CELO(CELO)24小時跌幅19.3%。
近一週漲幅：Xai(XAI)近一週漲幅11.8%；Worldcoin(WLD)近一週漲幅10.2%；Starknet Token(STRK)近一週漲幅8.72%。
近一週跌幅：Arweave(AR)近一週跌幅108%；Bonk(BONK)近一週跌幅92.6%；COTI(COTI)近一週跌幅68.9%。
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