香港房市全面「撤辣」債權人趁機出售許家印頂級豪宅！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-01 08:50

香港政府宣布房市全面「撤辣」（撤銷住宅物業需求管理措施）後，債權人趁機出售中國恒大集團 (03333-HK) 創辦人許家印頂級豪宅，估值約 5 億港元，面積達 458 平方公尺。

據《界面新聞》周四（29 日）援引港媒報導，第一太平戴維斯大中華區行政總裁李偉文表示，獲接管人命獨家代理招標出售香港布力徑 10 號 E 洋房。物業為一幢三層獨立大宅，擁有私人花園和室內升降機，實用面積約 4,933 平方英尺（458 平方公尺）。

李偉文表示，這套豪宅位置優越，享深水灣和淺水灣南區雙海景，翠綠山巒環抱，私隱度高。物業臨近黃泥湧峽道與淺水灣道交匯處。

截標日期暫定今年 4 月 22 日，許家印頂級豪宅的市場估值約 5 億港元，每平方英尺超過 10 萬港元。

布力徑一直是香港傳統豪宅地段，名人雲集，包括新世界鄭氏家族、何鴻燊家族、羅氏針織創辦人羅定邦家族等。

布力徑 6 至 10 號洋房由新世界發展興建，每幢洋房面積約 372 平方公尺至 557 平方公尺。

許家印在 2009 年以超過 4 億港元買入布力徑 10 號 C 屋，面積約 505 平方公尺。彼時許家印透過巨山公司持有該物業。許家印及其關聯人士共持有布力徑三處物業，除了布力徑 10 號 C 屋，還有 10 號 B 屋及 E 屋。

2021 年 10 月，布力徑 10 號 B 屋被作為抵押物質押給中國建設銀行（亞洲），以換取約 3 億港元貸款。彼時，許家印頻繁被傳出售或抵押個人資產。

約一年後，建行（亞洲）作為債權人，接管了 10 號 B 屋，這也是許家印當時在境外被首先接管的個人資產之一。