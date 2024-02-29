鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過78.6億美元，拳王幣(STX)24小時漲幅達6.77%

鉅亨網新聞中心 2024-02-29 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達78.6億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達35.99億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達34億美元。

24小時漲幅：拳王幣(STX)24小時漲幅6.77%；唯鏈幣(VET)24小時漲幅4.82%；Verge(XVG)24小時漲幅4.4%。

24小時跌幅：Bonk(BONK)24小時跌幅47.9%；Arkham(ARKM)24小時跌幅50%；Arweave(AR)24小時跌幅33.4%。

近一週漲幅：VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅10%；Prometeus(PROM)近一週漲幅8.1%；Loom Network(LOOM)近一週漲幅7.96%。