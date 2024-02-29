法治興則市場興！吳清履新中國證監會主席後首次公開發聲
鉅亨網新聞中心 2024-02-29 09:15
中國新任證監會主席吳清周二（27 日）主持資本市場法治建設座談會，是他履新證監會主席後首次就資本市場公開發聲，他強調，資本市場的規範要求極高，法治興則市場興。
據《財聯社》報導，證監會黨委書記、主席吳清在周二主持資本市場法治建設座談會，就完善資本市場基礎制度、加強法治保障聽取意見。全國人大常委會法工委、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部等政府官員參加座談。
吳清強調，資本市場的規範要求極高，法治興則市場興。證監會將認真研究與會代表提出的意見，與有關方面共同推動擴大法制供給、提升執法效能、強化司法保障，發揮法治在資本市場高品質發展中的固根本、穩預期、利長遠作用。
值得一提的是，吳清上任以來，較重視透過座談會了解各方對資本市場的看法。龍年新春上班伊始，在吳清和證監會領導班子分別主持下，證監會召開十餘場座談會，就加強資本市場監管、化解風險、推動資本市場高品質發展聽取各方意見。
與會代表表示，近期證監會嚴肅查處了一批財務造假、內幕交易案件，起到了很好的震懾效果。與會代表建議進一步增強對證券違法犯罪的懲治力道，形成更多有宣示效應的案例，切實保護投資者合法權益。
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