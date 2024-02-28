鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過33.58億美元，COTI(COTI)24小時漲幅達14%

鉅亨網新聞中心 2024-02-28 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達33.58億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達16.86億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達16.53億美元。

24小時漲幅：COTI(COTI)24小時漲幅14%；Verge(XVG)24小時漲幅12.6%；THETA(THETA)24小時漲幅13.3%。

24小時跌幅：DEXE(DEXE)24小時跌幅54.2%；Arweave(AR)24小時跌幅41.8%；FLOKI(FLOKI)24小時跌幅21.3%。

近一週漲幅：Prometeus(PROM)近一週漲幅12.2%；Loom Network(LOOM)近一週漲幅11.8%；Numeraire(NMR)近一週漲幅11.3%。