鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過33.58億美元，COTI(COTI)24小時漲幅達14%
鉅亨網新聞中心 2024-02-28 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格59,282美元，24小時漲跌幅+5.39%；以太幣(ETH)現報價格3,325.43美元，24小時漲跌幅+3.02%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達33.58億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達16.86億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達16.53億美元。
24小時漲幅：COTI(COTI)24小時漲幅14%；Verge(XVG)24小時漲幅12.6%；THETA(THETA)24小時漲幅13.3%。
24小時跌幅：DEXE(DEXE)24小時跌幅54.2%；Arweave(AR)24小時跌幅41.8%；FLOKI(FLOKI)24小時跌幅21.3%。
近一週漲幅：Prometeus(PROM)近一週漲幅12.2%；Loom Network(LOOM)近一週漲幅11.8%；Numeraire(NMR)近一週漲幅11.3%。
近一週跌幅：COTI(COTI)近一週跌幅139%；Verge(XVG)近一週跌幅75.7%；THETA(THETA)近一週跌幅64.3%。
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