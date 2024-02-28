盤中速報 - THETA大漲18.58%，報2.01美元
鉅亨網新聞中心 2024-02-28 00:05
THETA(THETA)在過去 24 小時內漲幅超過18.58%，最新價格2.01美元，總成交量達1.95億美元，總市值10.60億美元，目前市值排名第 32 名。
近 1 日最高價：2.32美元，近 1 日最低價：1.606美元，流通供給量：1,000,000,000。
Theta是專為影音串流設計的區塊鏈網路，用戶可以透過點對點傳輸的基礎上通用頻寬和計算機資源，目標在讓觀賞者享有更良好的串流服務，讓內容創作者得到更多贊助，同時為串流服務平台基礎架構提供更低的服務成本。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+50.25%
- 近 1 月：+79.58%
- 近 3 月：+88.80%
- 近 6 月：+195.57%
- 今年以來：+34.75%
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