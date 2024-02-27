CPO矽光子上詮2月大漲60%，三月市場焦點將轉向「這族群」

鉅亨新聞中心 2024-02-27 19:30

週二台股早盤一度大跌 195 點，終場跌 93 點指數收 18854，萬九兩次攻堅功敗垂成，又同時遭遇 228 放假以及期指結算，導致獲利回吐賣壓湧出，是台股回檔的主因。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，就如同他盤中在 LINE@的文章中所提及，漲多總是會有後座力，震盪是難以避免的，建議大家漲過頭的強勢股要見好就收，然後把資金轉去三月業績剛要上去，位階相對低的族群，如 IC 設計他認為就是三月份最有條件承接自 AI、設備股、CPO 等族群轉移出來的資金，成為全新主流股。

以 IC 設計來說，王者聯發科股價寫下 1160 波段新高，拉高了 IC 設計股比價空間，MWC 展出多款邊緣 AI 晶片，迎來後 5G 時期的全新商機，AI 是推升這波聯發科股價主因，因為是新題材才有股價新動能。另外聯詠、瑞昱同步大漲創新高，這次 ARM 將這兩家公司納入合作夥伴，將偕同開發 ARM 架構的 ASIC 晶片，等於替瑞昱、聯詠宣告跨進 ASIC 領域，因這兩家公司本就非常賺錢，聯詠去年約 40 元，瑞昱約 18 元，又掌握很多 IP，與 ARM 合作跨進 ASIC 自然有相當大的威力，對於中小型 ASIC 廠如巨有科、安國、智原必將造成壓力，這也是相關股近期拉回的因素之一，只有金麗科的 X86 IP 無法被挑戰所以不受影響。

而聯詠、瑞昱若因 ASIC 業務獲得全新 PE 的評價，以 30 倍 PE 計算，今年聯詠 EPS 估 40~50 元，瑞昱有機會達 30 元，股價空間恐怕都不小，之前有神盾狂飆的案例，再來資金極有可能轉進這兩檔 ASIC 重量級新兵，成為市場新焦點。

鄭瑞宗指出，價位低一點的則要留意類比 IC，年後這組群湧現急單，客戶大舉回補庫存，設計公司也勇於跟晶圓廠增加投片，預估三月營收都會看到整齊的跳升，股價又以通嘉、來頡、陞達科表現最強，這幾天輪流創新高，走勢相當整理，這就像他前兩周提醒大家 CPO 要接棒 AI 股大漲，因為輝達將 CPO 拉貨提前到第三季，但股價不會等第三季才漲，一定都是領先反應，同理可證 IC 設計股價不會等到 4 月初看到 3 月營收才漲，股價都已經按耐不住了。

通嘉元月營收就年增 72%，並且連續半年營收都維持年正成長，三月將加速向上，年增率估達 80~90%，並且公司領先市場在大陸推出 GAN 製程 140W 的快充 IC，目前台系能做這產品的只有聯發科旗下的立錡，技術相當領先，而第三代半導體是新趨勢，PE 可達 30 倍以上，今年估賺 7~8 元，股價今日逆勢創新高 114，仍有大空間。

來頡則為博通 WIFI7 唯一配合的電源管理 IC 供應商，與聯發科、瑞昱也都有合作，今年趨勢也大好，股價逆勢創新高 214，上檔也無反壓。陞達科則拿下 AI 風扇馬達控制 IC 大單，目前月營收約 4000 萬，下半年上看破億的水準，將有一倍以上的成長，去年約 2.5~2.6 元，今年有機會挑戰一個股本，也難怪這波股價一口氣從 80 漲到 137，即使分盤也仍強勢，從獲利看股價仍是低估，AI+IC 設計雙題材，PE 可看 25~30 倍，也仍有空間。

鄭瑞宗認為，三月份台系 CIS 有機會漲價 15~20%，晶相光、原相都將受惠，原相元月營收更年增高達 100%，三月還要好上加好，股價周一帶量突破三個月盤整，一舉站上所有均線，成交量創近三年新高，資金進去就是股價將動的領先訊號，也是三月要留意的好標的。

想掌握更多精品股的資訊，以及每天盤中 11 點最熱騰騰的盤中分析，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

今日 YT 節目

LINE 官方帳號 https://lin.ee/oiwWmOx

ID:@stockmaster

YT 頻道 www.youtube.com/@stockmaster168