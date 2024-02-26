股價創新高，還能追嗎？關鍵在這裡

鉅亨網新聞中心 2024-02-26 20:30

台股大盤指數來到一萬九千點附近的關卡整理，然而有些個股已經率先向上突破、不斷刷新歷史新高。大華國際投顧阮蕙慈分析師提醒，大盤指數無法代表所有股票，接下來個股走勢的差異愈來愈大，更加考驗投資人的選股功力。若緊盯著大盤去操作個股，很容易錯失不少個股的大波段利潤。

阮蕙慈分析師表示，台股的大盤指數是集中市場 981 檔個股的發行量加權指數（而 OTC 指數則是櫃檯買賣市場 811 檔個股的發行量加權指數），但是都不能代表任何單一個股。事實上，大盤指數雖然已經來到一萬九大關，很多傳產股、金融股還在半山腰，但有些高成長的電子股卻在連續刷新歷史新高。

2024 年台股是飛龍在天的多頭年，並不是說所有的股票都飛上天。阮蕙慈分析師提醒，雖然美國聯準會已經改變了過去兩年「暴力升息」的強硬緊縮貨幣政策，但還沒有開始進入到降息循環，無論是美國或台灣，都還沒有到資金流竄、所有個股雨露均霑的階段。

就台股的成交量來說，之前 2021 年多頭時期可以看到六、七千億元以上的單日大量，目前仍有一大段距離。在資金仍相對有限的狀況下，行情只會在不同類股、不同主流族群之間輪動，還不會看到「各大類股齊揚」、「全面噴出」的現象。

此波台股挑戰一萬九，主要靠最大權值股台積電創新高所帶動，但若要比漲幅和強勢程度，與 AI 相關的 IP、IC 設計股，有些個股漲幅已經超過一倍、甚至兩倍以上，就產業成長性而言，潛在向上空間又更勝台積電許多。

阮蕙慈分析師指出，今年以來漲幅超過三成以上的個股，普遍都是 AI 相關的 IP、IC 設計股，儘管股價看似漲幅很大，實則仍尚未充分反應某些 AI 應用今年、明年的成長幅度。例如神盾（6462）股價頻創歷史新高，若以本益比來衡量的話，去年無獲利，無法計算本益比，但若以今年上半年三星獨家訂單即將開始出貨，以及併購的公司（包含了今年元月併購 IP 公司乾瞻科技）的獲利貢獻來計算，今年 EPS 有機會挑戰 15 元，在 IP 族群的本益比動則 30 倍至 60 倍來衡量的話，現在股價 300 出頭其實仍被低估了許多。

由於股價總是領先基本面三至六個月，因此，以「過去的 EPS」來計算本益比（稱為 Trailing P/E），對高成長個股來說總是會失真、跟不上股價的領先趨勢，就像是看著後照鏡在開車一樣。因此，機構法人圈普遍使用「預估未來的 EPS」來衡量（稱為 Forward P/E）才比較能夠反應個別公司的未來成長性差異，領先做出投資決策判斷。

例如，全球最大電子商務公司亞馬遜（Amazon）自 1994 年成立的最初 20 年都幾乎沒有獲利，一直到 2014 年的全年 EPS 仍虧損 0.03 美元，然而 2014 年該公司的股價卻已經高達 300 多美元。機構法人不是傻瓜，只要分析其財報，就可以觀察到該公司不斷將獲利再投資於研發、併購其他公司，因此，2015 年亞馬遜「開始認列獲利」之後，股價迅速突破 600 美元，並且在 2017 年上半年股價突破 1,000 美元，之後成為美股的股王，股價最高來到 3,500 多美元。時間倒回 2014 年，那些覺得 300 多美元股價太高的投資人，也就錯失了之後幾年十倍以上獲利！

阮蕙慈分析師提醒投資人，一定要認清目前整體股市還不是各類股齊漲的階段，今年上半年漲勢仍集中在特定高成長產業，而那些股價領先創新高的公司背後，就代表著未來半年的趨勢，不要「看著後照鏡開車」才不會錯失個股的大行情。

採訪來源: 大華國際投顧 阮蕙慈分析師

台股大盤指數走勢圖 圖表來源：XQ 全球贏家