鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過12.72億美元，賈斯米幣(JASMY)24小時漲幅達9.77%

鉅亨網新聞中心 2024-02-26 10:15

亮點幣種：以太幣(ETH)24小時成交量達12.72億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達9.68億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達7.44億美元。

24小時漲幅：賈斯米幣(JASMY)24小時漲幅9.77%；SingularityNET Token(AGIX)24小時漲幅4.3%；Sei(SEI)24小時漲幅6.17%。

24小時跌幅：Verge(XVG)24小時跌幅57.6%；CKB(CKB)24小時跌幅20%；TerraClassicUSD(USTC)24小時跌幅14.3%。

近一週漲幅：Auction(AUCTION)近一週漲幅19.1%；LPT(LPT)近一週漲幅15.4%；數位代幣(ICP)近一週漲幅14.7%。