鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過12.72億美元，賈斯米幣(JASMY)24小時漲幅達9.77%
鉅亨網新聞中心 2024-02-26 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格51,519.11美元，24小時漲跌幅-0.52%；以太幣(ETH)現報價格3,106.82美元，24小時漲跌幅+2.70%。
亮點幣種：以太幣(ETH)24小時成交量達12.72億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達9.68億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達7.44億美元。
24小時漲幅：賈斯米幣(JASMY)24小時漲幅9.77%；SingularityNET Token(AGIX)24小時漲幅4.3%；Sei(SEI)24小時漲幅6.17%。
24小時跌幅：Verge(XVG)24小時跌幅57.6%；CKB(CKB)24小時跌幅20%；TerraClassicUSD(USTC)24小時跌幅14.3%。
近一週漲幅：Auction(AUCTION)近一週漲幅19.1%；LPT(LPT)近一週漲幅15.4%；數位代幣(ICP)近一週漲幅14.7%。
近一週跌幅：COTI(COTI)近一週跌幅113%；賈斯米幣(JASMY)近一週跌幅101%；Verge(XVG)近一週跌幅52.6%。
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