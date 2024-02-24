鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.19億美元，賈斯米幣(JASMY)24小時漲幅達17.9%

鉅亨網新聞中心 2024-02-24 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達13.19億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.95億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達9.18億美元。

24小時漲幅：賈斯米幣(JASMY)24小時漲幅17.9%；MBL(MBL)24小時漲幅11%；Arkham(ARKM)24小時漲幅10.9%。

24小時跌幅：UNI(UNI)24小時跌幅73.9%；COTI(COTI)24小時跌幅42.5%；DYDX(DYDX)24小時跌幅30.2%。

近一週漲幅：LPT(LPT)近一週漲幅23.8%；幻彩幣(CHR)近一週漲幅14%；MANTRA(OM)近一週漲幅13.7%。