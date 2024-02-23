鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.95億美元，賈斯米幣(JASMY)24小時漲幅達16.8%
鉅亨網新聞中心 2024-02-23 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格50,979.5美元，24小時漲跌幅-1.56%；以太幣(ETH)現報價格2,927.36美元，24小時漲跌幅-2.86%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達17.95億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達14.82億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達12.77億美元。
24小時漲幅：賈斯米幣(JASMY)24小時漲幅16.8%；大零幣(ZEC)24小時漲幅9.78%；ImmutableX(IMX)24小時漲幅9.35%。
24小時跌幅：Litentry(LIT)24小時跌幅23.1%；MBL(MBL)24小時跌幅16.7%；DEXE(DEXE)24小時跌幅12.8%。
近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅14.1%；RAY(RAY)近一週漲幅12.9%；Bonk(BONK)近一週漲幅12.3%。
近一週跌幅：賈斯米幣(JASMY)近一週跌幅143%；Worldcoin(WLD)近一週跌幅84.6%；Arkham(ARKM)近一週跌幅81.3%。
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