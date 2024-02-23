鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.43億美元，REQ(REQ)24小時漲幅達11.5%
鉅亨網新聞中心 2024-02-23 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格51,386.12美元，24小時漲跌幅+0.05%；以太幣(ETH)現報價格2,989.32美元，24小時漲跌幅+2.31%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達17.43億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達16.2億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達14.06億美元。
24小時漲幅：REQ(REQ)24小時漲幅11.5%；Prometeus(PROM)24小時漲幅7.1%；ImmutableX(IMX)24小時漲幅4.1%。
24小時跌幅：Arkham(ARKM)24小時跌幅33.7%；Litentry(LIT)24小時跌幅21.5%；CELO(CELO)24小時跌幅19.3%。
近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅14.1%；RAY(RAY)近一週漲幅12.9%；Bonk(BONK)近一週漲幅12.3%。
近一週跌幅：賈斯米幣(JASMY)近一週跌幅143%；Worldcoin(WLD)近一週跌幅84.6%；Arkham(ARKM)近一週跌幅81.3%。
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