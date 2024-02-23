中國上市公司大舉回購 各路資金調整布局

鉅亨網新聞中心 2024-02-23 11:00

中國上市公司大舉回購，各路資金也隨市場變化調整各自布局。

據《中國證券報》周四（22 日）報導，Wind 的數據統計顯示，今年 2 月以來，至少有 450 家上市公司因回購股份事項揭露最新前十大股東和前十大流通股東持股，去年同期則不足 30 家。

換句話說，相比較為滯後的上市公司財報，回購案例增加，間接為投資者觀察今年第 1 季上市公司股東榜提供了一個視角。

相較於 2023 年第 3 季末，今年不少上市公司的股東榜出現變化，其中以價值投資為代表的長期資金，以及風格成熟的外資機構，近期悄然加碼部分個股。

作為市場主要長期資金供給者之一，企業年金的持倉換股情況，隨著上市公司回購動作逐漸浮出水面。

中國軟件 (600536-CN) 於 2 月 18 日揭露回購事項前的股東情況，截至董事會公告回購股份決議的前一個交易日（2 月 6 日），中國工商銀行企業年金計劃 - 中國建設銀行、中國移動企業年金計劃 - 中國工商銀行、江蘇省拾壹號職業年金計劃 - 中信銀行等「組團」出現在前十大流通股東榜。

根據家家悅揭露的股東訊息，截至 2 月 5 日，在前十大流通股東榜中，中國石油天然氣集團企業年金計劃 - 中國工商銀行赫然在列，其以 478.14 萬股新進第九大流通股東。

人力資源社會保障部社會保險基金監管局的數據顯示，截至 2023 年第 3 季末，企業年金積累基金總規模達人民幣 3.12 兆元，其中 3.09 兆元投入實際運作。

頻頻加倉的還有外資機構。

寶利國際 (300135-CN) 周三公布董事會公告回購股份決議前一個交易日（2 月 20 日）登記在冊前十名股東和前十名無限售條件股東的名稱、持股數量及持股比率情況。

對比 2023 年第 3 季，公司流通股東榜出現較大變化。新進股東主要包括摩根大通 (JPM-US) 、瑞銀等知名外資機構及自然人股東，其中摩根大通以 536.08 萬股持股量位居第三大流通股東。

值得一提的是，在近期多家揭露最新持股情況的上市公司前十大流通股東榜中，巴克萊銀行偏向「踩線」進駐小市值公司，且涉及行業、題材較為多元。