盤中速報 - MATIC大漲13.17%，報1.0422美元
鉅亨網新聞中心 2024-02-23 04:35
MATIC(MATIC)在過去 24 小時內漲幅超過13.17%，最新價格1.0422美元，總成交量達1.47億美元，總市值97.03億美元，目前市值排名第 12 名。
近 1 日最高價：1.0607美元，近 1 日最低價：0.9179美元，流通供給量：9,562,676,979。
Polygon（以前稱為Matic Network）是第一個結構良好，易於使用的平臺，用於乙太坊擴展和基礎設施開發。它的核心組件是Polygon SDK，它是一種模塊化的靈活框架，支援構建多種類型的應用程式。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+12.39%
- 近 1 月：+33.79%
- 近 3 月：+29.41%
- 近 6 月：+82.15%
- 今年以來：-1.57%
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