鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.86億美元，Pixels(PIXEL)24小時漲幅達15.3%

鉅亨網新聞中心 2024-02-21 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達24.86億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達18.03億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達13.08億美元。

24小時漲幅：Pixels(PIXEL)24小時漲幅15.3%；LPT(LPT)24小時漲幅10.6%；CKB(CKB)24小時漲幅9.49%。

24小時跌幅：Starknet Token(STRK)24小時跌幅954%；賈斯米幣(JASMY)24小時跌幅46.1%；WIN(WIN)24小時跌幅19.1%。

近一週漲幅：Prometeus(PROM)近一週漲幅17.3%；MANTRA(OM)近一週漲幅14.8%；Bonk(BONK)近一週漲幅8.81%。