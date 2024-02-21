鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.86億美元，Pixels(PIXEL)24小時漲幅達15.3%
鉅亨網新聞中心 2024-02-21 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格52,072.31美元，24小時漲跌幅+0.82%；以太幣(ETH)現報價格2,996.42美元，24小時漲跌幅+2.59%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達24.86億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達18.03億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達13.08億美元。
24小時漲幅：Pixels(PIXEL)24小時漲幅15.3%；LPT(LPT)24小時漲幅10.6%；CKB(CKB)24小時漲幅9.49%。
24小時跌幅：Starknet Token(STRK)24小時跌幅954%；賈斯米幣(JASMY)24小時跌幅46.1%；WIN(WIN)24小時跌幅19.1%。
近一週漲幅：Prometeus(PROM)近一週漲幅17.3%；MANTRA(OM)近一週漲幅14.8%；Bonk(BONK)近一週漲幅8.81%。
近一週跌幅：LPT(LPT)近一週跌幅123%；Worldcoin(WLD)近一週跌幅88.6%；Arkham(ARKM)近一週跌幅57.4%。
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